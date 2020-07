Pesquisa da Amazonastur está aberta a participação do trade até dia 31

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Manaus/AM - Empresários do trade turístico do Amazonas terão acesso aos dados obtidos por meio da Pesquisa Ambiente de Negócios do Turismo no Amazonas, que está sendo realizada pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). A previsão é que os resultados da 1ª e 2ª sondagens sejam disponibilizados a partir da segunda quinzena de agosto deste ano. O questionário online pode ser respondido pelo trade por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet até o próximo dia 31 de julho.

O turismo foi um dos setores mais atingidos pela pandemia provocada pelo novo coronavírus. No comparativo entre o primeiro quadrimestre de 2020 e o mesmo período de 2019, a redução média do faturamento alcançou 65,78%. No caso de agências de turismo, a redução chegou a 72,09% e no caso de meios de hospedagem, foi estimada em 70%. Os dados foram obtidos, em abril, pela Amazonastur em sondagem específica em relação à recuperação pós-período da pandemia de covid-19.

"Neste momento de retomada das atividades com a desaceleração dos efeitos do coronavírus, as informações geradas por meio da 2ª Sondagem da Pesquisa Ambiente de Negócios do Turismo no Amazonas serão fundamentais para os investidores e para a retomada do fluxo turístico", ressalta a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros.

Por meio dos dados, os empresários poderão montar estratégias de negócios, conforme aponta o assessor de planejamento estratégico da Amazonastur, Daniel Bernardes. Nessa 2ª Sondagem da Pesquisa de Ambiente de Negócios que está sendo realizada pelo Amazonas, vamos ter informações mais estratégicas para promover uma retomada sustentável do fluxo do turismo. Um exemplo disso é que a pesquisa indique os principais segmentos que podem ser os indutores de fluxo do turismo, as perspectivas a curto e médio prazos. Isso mostra um caminho que o empresário pode seguir para destinar os seus investimentos e suas ações, disse Daniel.