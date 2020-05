Pesquisa aponta que Manaus pode ter mais de 200 mil infectados por coronavírus

Quando o inimigo é o presidente

Manaus/AM - O Amazonas é o quarto estado do Brasil com o maior número de casos do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, Já são mais de 20 mil infectados e 1.400 óbitos.

De acordo com o Uol, os primeiros resultados da pesquisa nacional sobre o coronavírus mostram que 201, 6 mil pessoas podem estar infectadas pela doença em Manaus, o que equivale a 11% da população do local.

A pesquisa é organizada pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas), no Rio Grande do Sul. A pesquisa apontou que foram identificadas 27 pessoas com a doença durante aplicação dos testes rápidos, em uma amostra de 250 participantes. Ao se aplicar sobre o total da população, chegou-se ao índice de 11%, com margem de erro de 180 a 220 mil. De acordo com o coordenador da pesquisa, Pedro Rodrigues Curi Hallal, a cidade vai receber novamente os pesquisadores em duas semanas. Desta vez, serão entrevistadas pessoas diferentes das que foram ouvidas na primeira fase.