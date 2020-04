Peritos do Amazonas recebem kits de proteção produzidos pela UEA

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Peritos e auxiliares de necropsia do Amazonas passarão a trabalhar com os kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) confeccionados nos laboratórios da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA). O material foi doado pela instituição nesta quinta-feira (09) ao Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Ao todo, foram doados 20 equipamentos para o DPTC. A expectativa é que outros exemplares sejam disponibilizados ao Sindicato dos Peritos. A doação foi formalizada pelo reitor da UEA, Cleinaldo Costa, ao diretor do DPTC, Lin Hung Cha, e à diretora do Instituto Médico Legal, Sanmya Leite.

O kit é composto por protetores faciais, avental em TNT (100% polietileno) impermeável, capuz e par de propés e perneiras impermeáveis que vão até a altura dos joelhos. Os materiais foram fabricados em impressoras 3D.