Pela primeira vez em maio, Manaus registra menos de 50 enterros em um dia

Manaus/AM - O número de sepultamentos realizados nos cemitérios públicos e privados de Manaus no último domingo (24) foi de 44 mortes, conforme a prefeitura. Esta é a primeira vez no mês de maio que o número de enterros é inferior a 50. A última vez que a capital registrou menos de 50 enterros foi no dia 10 de abril, com 47 sepultamentos.

O informe funerário do último domingo indica que 31 sepultamentos foram realizados nos cemitérios administrados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), também o menor número no mês de maio. Já nos particulares, ocorreram 13 enterros.

Do total de sepultamentos e cremações no sistema público, 11 utilizaram o serviço SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). Entre as causas de morte, oito pessoas tiveram no atestado a confirmação para Covid-19. Outras duas pessoas foram registradas como causa desconhecida ou indeterminada e também oito por motivo de síndrome ou insuficiência respiratória ou ainda parada cardiorrespiratória. Não foram registrados sepultamentos de mortes em domicílio e dos municípios do interior do Amazonas.

Relação enterros por dia em Manaus desde 1º de abril:

1º/4 – 27 sepultamentos / 0 por Covid

2/4 – 40 sepultamentos / 0 por Covid

3/4 – 30 sepultamentos / 1 por Covid

4/4 – 37 sepultamentos / 1 por Covid

5/4 – 36 sepultamentos / 1 por Covid

6/4 – 30 sepultamentos / 3 por Covid

7/4 – 31 sepultamentos / 1 por Covid

8/4 – 66 sepultamentos / 6 por Covid

9/4 – 39 sepultamentos / 3 por Covid-19

10/4 – 47 sepultamentos / 5 por Covid-19

11/4 – 51 sepultamentos / 10 por Covid-19

12/4 – 64 sepultamentos / 6 por Covid-19

13/4 – 58 sepultamentos / 5 por Covid-19

14/4 – 64 sepultamentos / 4 por Covid-19

15/4 – 88 sepultamentos / 7 por Covid-19

16/4 – 75 sepultamentos / 4 por Covid-19

17/4 – 96 sepultamentos / 3 por Covid-19

18/4 – 89 sepultamentos / 6 por Covid-19

19/4 – 122 sepultamentos / 6 por Covid-19

20/4 – 104 sepultamentos / 9 por Covid-19

21/4 – 136 sepultamentos / 4 por Covid-19

22/4 – 120 sepultamentos / 7 por Covid-19

23/4 – 135 sepultamentos / 12 por Covid-19

24/4 – 128 sepultamentos / 13 por Covid-19

25/4 – 102 sepultamentos / 6 por Covid-19

26/ 4- 140 sepultamentos/ 2 cremações (142 no total) / 10 por Covid-19

27/4 – 109 sepultamentos / 10 por Covid-19

28/4 – 122 sepultamentos / 15 por Covid-19

29/4 – 123 sepultamentos / 22 por Covid-19

30/4 – 115 sepultamentos / 10 por Covid-19

MAIO

1º/5 - 123 enterros / 12 por Covid-19

2/5 - 99 enterros / 23 por Covid-19

3/5 - 92 enterros / 7 por Covid-19

4/5 - 95 enterros / 12 por Covid-19

5/5 - 111 enterros / 13 por Covid-19

6/5 - 92 enterros /10 por Covid-19

7/5 - 115 enterros / 13 por Covid-19

8/5 - 112 enterros /9 por Covid-19

9/5 - 98 enterros / 9 por Covid-19

10/5 - 63 enterros / por Covid-19 não foi informado

11/5 - 100 enterros / 15 por Covid-19

12/5 - 83 enterros / 18 por Covid-19

13/5 - 79 enterros / 12 por Covid-19

14/5 - 70 enterros / 9 por Covid-19

15/5 - 71 enterros / 9 por Covid-19

16/5 - 59 enterros / 11 por Covid-19

17/5 - 65 enterros / 9 por Covid-19

18/5 - 53 enterros / 15 por Covid-19

19/5 - 67 enterros / 13 por Covid-19

20/5 - 73 enterros / 13 por Covid-19

21/5 - 55 enterros / 13 por Covid-19

22/5 - 60 enterros / 11 por Covid-19

23/5 - 51 enterros / 12 por Covid-19

24/5 - 44 enterros / 8 por Covid-19

Observação: entre os números de enterros e sepultamentos também está contando as cremações.