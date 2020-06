Pela 2º vez desde o início da pandemia, Manaus não registra mortes por covid-19

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Manaus/AM - O boletim epidemiológico divulgado pela FVS nesse domingo (28), apontaram que a capital não registrou nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas.

Essa é a segunda vez desde o início da pandemia que número zera. A primeira ocorreu no dia 29 de março, poucos dias após o aparecimento dos primeiros casos em Manaus.

Apesar da queda no número de mortes, o Amazonas segue em uma curva ascendente de contaminação com 627 novos casos divulgados ontem. O estado tem no total 69.649, sendo mais de 40 mil só no interior.