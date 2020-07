PCDs e idosos têm emissão de carteira de identidade na Sejusc em Manaus

Impeachment e jogo de poder

Manaus/AM - As solicitações de emissões de carteira de identidade por pessoas com deficiência (PCDs), idosos e gestantes, que eram realizadas pelo Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM) foram transferidas para a sede do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

De acordo com o gerente de Identificação Civil do Instituto, Ivan Farias, a mudança no local de atendimento prioritário, que passou a valer desde o dia 15 de junho, foi feita visando melhorias na prestação do serviço. "Conversamos durante um mês com representantes da Sejusc, vendo a possibilidade dessa mudança. Agora, esse público ganha uma área com maior acessibilidade, conforto e rapidez no atendimento", disse.

Como já acontece em outros estados brasileiros, o Instituto de Identificação ficará apenas realizando atividades internas, como perícias civis e criminais, sem atendimento ao público externo.

O Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência está localizado na rua Salvador, 456, bairro Adrianópolis, com atendimento das 8h às 17h.