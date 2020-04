Patixa Teló é exaltada durante live de Marília Mendonça

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Repleta de comentários divertidos, a transmissão ao vivo de um show de Marília Mendonça na noite desta quarta-feira (8), contou até com uma homenagem ao ícone manauara Patixa Teló.

Um usuário do YouTube chamado "Velho da Lancha" comentou: "Essa música me faz lembrar muito a Patixa por quem sou apaixonado".

A live de Marília Mendonça desta quarta-feira ultrapassou o recorde batido por Jorge & Mateus no último sábado. Até Neymar, fã da rainha da sofrência, marcou presença em casa, assistindo ao show ao vivo.

Ao contrário de Jorge e Mateus, Marília fez um show com pouca produção, agradando aos fãs da mesma forma. A dupla sertaneja foi criticada fortemente por utilizar de uma grande equipe e contar até com garçom em plena pandemia do coronavírus.