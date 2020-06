Passeio virtual mostra biblioteca municipal João Bosco Pantoja restaurada

O prefeito que Manaus vai escolher

Manaus/AM - Um dos espaços públicos mais queridos dos manauaras, a biblioteca municipal João Bosco Pantoja Evangelista pôde ser prestigiada pelos internautas no domingo, 21/6, durante uma transmissão realizada nas mídias sociais da Prefeitura de Manaus. O “passeio virtual” mostrou o interior do espaço, que teve a reforma e restauro concluídos no mês de maio.

A live pela biblioteca municipal teve 27 minutos de duração, sendo acompanhada por mais de cinco mil seguidores na página do Facebook. Com o objetivo de proporcionar lazer em meio à pandemia, que consequentemente fechou atividades de locais turísticos da cidade, a transmissão alcançou cerca de 18 mil pessoas.

Manaus histórica

A obra fez parte do “Manaus Histórica”, um projeto de resgate e reocupação do centro de Manaus, conforme determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, em comemoração aos 350 anos da capital e que está restaurando outros importantes prédios históricos da cidade. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Cláudio Guenka, ressalta que a biblioteca é apenas um dos prédios que merecem um olhar cuidadoso.

“É uma obra de alta qualidade de restauração, onde a Prefeitura de Manaus quer restaurar prédios públicos que tenham um significado para o centro histórico da cidade. Isso começa por essa biblioteca municipal, que há muito tempo é desejo do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, assim como é o desejo da população, de que nós tenhamos essa simbologia, essa sinergia e essa ligação entre o que é histórico e a toda modernidade que foi implementada nessa obra”, ressalta Guenka.

