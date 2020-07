Passageiro reage a assalto e acaba morto no ônibus da linha 542 em Manaus

Investigações complicam governo do Amazonas

Manaus/AM - Um homem identificado por Ivanilson dos Santos, 20, foi morto na noite de domingo (19), após reagir a um assalto, quando estava em um ônibus da linha 542, que trafegava pela Avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste.

Conforme a polícia, outro passageiro, identificado como Wittyan Keneed Santos, 25, foi ferido no pescoço e esta hospitalizado.

A polícia contou que três homens entraram no ônibus e ao chegar na avenida Brasil, próximo a um posto de combustíveis, anunciaram o assalto portando facas.

De acordo com a polícia, dois passageiros reagiram e foram feridos. Ivanilson foi ferido no rosto, pescoço, costas e braço direito, estava inconsciente e foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Bairro São Raimundo, mas acabou morrendo por voltas 3h40.

Wittyan foi ferido no pescoço e orelha, sendo levado ao Hospital 28 de Agosto, mas recusou receber atendimento e foi para sua casa. Por volta das 3h da manhã, pediu apoio do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e foi levado ao Hospital João Lúcio.

A Polícia Civil investiga o caso.