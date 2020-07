Parques urbanos do Prosamim passam por reforma em Manaus

Wilson Lima e a solidão do Poder

Manaus/AM - As obras de reforma de sete parques urbanos construídos pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), nas zonas Sul e Oeste da capital, alcançaram 90% de execução e estão próximas de sua conclusão. As reformas dos parques urbanos do Prosamim foram anunciadas em abril de 2019 pelo governador Wilson Lima. Após sua conclusão, irão devolver para a população da capital importantes espaços de convívio social e práticas esportivas construídos pelo programa em mais de uma década de existência. Histórico dos parques do Prosamim O primeiro Parque Urbano entregue pelo programa, na capital do Amazonas, em 2009, foi o Parque Senador Jefferson Peres, que está localizado entre as avenidas Sete de Setembro e Lourenço Braga. Conta com uma área de 53 mil metros quadrados urbanizados, equipados com jardins, quiosques, orquidário, playground infantil, pista de caminhada e monumentos referentes à Belle Époque. Ainda no ano de 2009, o programa inaugurou outros parques urbanos, tais como o Parque Mestre Largo Chico, que revitalizou a área alagadiça e restaurou a ponte Benjamin Constant, dotando o local com academia ao ar livre, área de convivência, quadras de areia e grama sintética. Nos anos seguintes, o programa continuou equipando a cidade com espaços urbanos revitalizados, dotados de infraestrutura adequada e espaços de lazer. O Prosamim já concluiu a reforma do antigo Parque Bittencourt, que está localizado na avenida Sete de Setembro. O espaço foi reinaugurado como praça pública Elza Simões de Oliveira e teve sua administração repassada ao Município. Os parques urbanos do Prosamim que estão sendo reformados são Paulo Jacob e Largo Mestre Chico, localizados na Avenida Sete de Setembro; Manaus II, situado na avenida Japurá; Igarapé da Freira e Linear Beira Rio, localizado na rua Marginal do 40 e ainda, o Triângulo São Raimundo, localizado na avenida Brasil.

Melhorias implementadas

Esses parques recebem serviços de pintura, troca do gradeamento das quadras poliesportivas, serviços de jardinagem, reforma e readequação dos quiosques, recuperação de guarda-corpo, troca de lâmpadas e postes de iluminação pública, substituição e instalação de playgrounds infantis, balanços, gangorras, equipamentos das academias ao ar livre, entre outros. As quadras de grama sintética e de areia foram revitalizadas, recebendo um novo gramado e substituição da areia.

Repasse dos parques e o fortalecimento institucional entre Estado e Município - O Governo do Estado, por intermédio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Prosamim, vem atuando em um fortalecimento institucional com órgãos do poder municipal a fim de garantir a manutenção periódica dos parques urbanos, praças, vias e residenciais construídos pelo Prosamim. As parcerias foram firmadas com o intuito de otimizar e garantir ações de limpeza e manutenção desses espaços.

Após a conclusão das reformas dos parques, uma comissão mista formada por técnicos do Instituto Municipal de Planejamento (Implurb) e da UGPE realizam uma vistoria técnica nos espaços para que a administração municipal possa atestar as condições das áreas e receber a administração dos parques e praças construídos pelo Prosamim.

Verbas do BID

O coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil, Marcellus Campêlo, menciona que as reformas dos parques urbanos são frutos de acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com o Implurb para que, após a conclusão das obras, o município receba os parques e realize a manutenção desses espaços.

O Governo do Estado vai devolver para a população sete parques urbanos construídos pelo Prosamim. Sãos espaços amplos e totalmente revitalizados, como o Parque Desembargador Paulo Jacob, o Largo Mestre Chico entre outros. O programa está muito satisfeito, pois esse acordo com o poder municipal é algo histórico para o Prosamim e através da administração do governador Wilson Lima, esses espaços serão devolvidos à população de Manaus, afirmou o coordenador executivo.