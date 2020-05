Parintins tem toque de recolher prorrogado durante pandemia

Os vilões da pátria amada

Manaus/AM - A reunião do Comitê de enfrentamento à Covid-19 de Parintins nesta sexta-feira (29) resultou na prorrogação por mais 15 dias das medidas de distanciamento social para conter a curva da pandemia do coronavírus.

Segundo a prefeitura do município do interior do Amazonas, medidas restritivas como o toque de recolher por 15 horas, entre as 15h da tarde e as 6h da manhã, permanecem até o dia 14 de junho

Até esta sexta-feira (29), o município de Parintins registra 1.230 casos confirmados de Covid-19, e 55 mortes confirmadas.