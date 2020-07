Parintins se aproxima de 100 mortes por Covid-19; número de casos no interior é de 59.130

Investigações complicam governo do Amazonas

Manaus/AM - O número de casos no interior do Amazonas chegou a 59.130, nesta segunda-feira (20), de acordo com o boletim da FVS. O número de óbitos pela doença é de 1.189.

Além da capital, 61 municípios têm casos confirmados: Coari (6.651); Manacapuru (3.302); São Gabriel da Cachoeira (3.138); Parintins (3.116); Tefé (3.085); Barcelos (1.968); Itacoatiara (1.909); Humaitá (1.849); Presidente Figueiredo (1.663); Tabatinga (1.607); Iranduba (1.519); Benjamin Constant (1.501); Maués (1.137); Autazes (1.123); Eirunepé (1.103); Alvarães (1.100); Santo Antônio do Içá (1.081); Santa Isabel do Rio Negro (1.064); Careiro (1.045); Lábrea (890); Tapauá (875); São Paulo de Olivença (818); Boca do Acre (760); Pauini (752); Barreirinha (737); Carauari (731); Fonte Boa (718); Anori (709); Rio Preto da Eva (697); Guajará (664); Nova Olinda do Norte (653); Manicoré (654); Atalaia do Norte (645); Borba (624); Novo Aripuanã (617); Uarini (609); Itapiranga (551); Urucurituba (530); Tonantins (529); Beruri (504); Amaturá (480); Urucará (432); Itamarati (460); Nhamundá (413); Anamã (390); Manaquiri (375); São Sebastião do Uatumã (355); Juruá (345); Japurá (336); Maraã (311); Jutaí (302); Boa Vista do Ramos (269); Novo Airão (240); Silves (196); Caapiranga (182); Ipixuna (180); Codajás (176); Canutama (171); Careiro da Várzea (119); Apuí (98) e Envira (72).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1.957 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

No interior, são 57 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 1.189. A lista inclui Manacapuru (133); Parintins (98); Coari (95); Tefé (81); Tabatinga (76); Itacoatiara (60); São Gabriel da Cachoeira (48); Iranduba (46); Humaitá (45); Autazes (34); Maués (32); Benjamin Constant (28); Barcelos (24); Nova Olinda do Norte (22); Presidente Figueiredo (20); Santo Antônio do Içá (20); Borba (20); São Paulo de Olivença (19); Fonte Boa (18); Lábrea (16); Jutaí (16); Tonantins (14); Careiro (14); Rio Preto da Eva (14); Alvarães (13); Manaquiri (12); Manicoré (12); Anori (11); Boca do Acre (11); Santa Isabel do Rio Negro (11); Novo Aripuanã (10); Uarini (9); Amaturá (8); Barreirinha (8); Beruri (7); Carauari (7); Itapiranga (6); Novo Airão (6); Urucará (6); Nhamundá (5); Tapauá (5); Juruá (5); Silves (4); Careiro da Várzea (4); Caapiranga (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Urucurituba (4); Maraã (4); Itamarati (4); Codajás (3); Guajará (3); Boa Vista do Ramos (2); Eirunepé (2); Japurá (1) e São Sebastião do Uatumã (1). Permanecem sem óbitos registrados: Anamã, Apuí, Canutama, Ipixuna e Envira.

Outros 44 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados. Dentre estes, 38 estão em investigação epidemiológica e seis aguardam resultado laboratorial. Ao todo, 498 foram descartados para o novo coronavírus. Informações podem ser encontradas nos sites www.coronavirus.amazonas.am.gov.br e www.saude.am.gov.br/painel/corona.