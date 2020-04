Parintins confirma novo caso de coronavírus e diz que monitora outras 240 pessoas

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Mais um caso de coronavírus foi confirmado neste sábado (11), no município de Parintins chegando a 6 infectados.

A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade que repassou ainda que outros 61 casos suspeitos entraram na lista de monitoramento. No total, 240 pessoas estão sendo acompanhadas pelos órgãos de saúde.

Ontem (10), a FVS confirmou que o novo vírus tem avançado no interior, sobretudo nos municípios de Manacaru com 62 casos Itacoatiara e Iranduba com 11 casos, em ambos. Na capital há mais 860 pessoas contaminadas.