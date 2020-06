Parceria leva feiras de produtos regionais a centros de convivência da zona Norte

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) firmaram parceria para a retomada do funcionamento da Feira de Produtos Regionais no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona Norte de Manaus. A data prevista de reinauguração é dia quatro de julho. A primeira reunião de trabalho para tratar sobre a cessão do novo espaço para a feira aconteceu nesta segunda-feira, 22 de junho, entre a secretária da Seas, Maricília Costa, e o titular da ADS, Sérgio Litaiff Filho. A Seas, que administra o CECF Padre Pedro Vignola, deixou o espaço à disposição da ADS para adaptar o local às necessidades dos feirantes, expositores e da população. No encontro, a secretária Maricília Costa também deixou aberta a possibilidade da feira da ADS ganhar um dia da semana para acontecer no CECF Magdalena Arce Daou, no Santo Antônio, zona Oeste. A gestora aproveitou a oportunidade para agradecer a parceria da ADS na distribuição de frutas, verduras, legumes e alimentos prontos para entidades socioassistenciais cadastradas pela Seas. "A reunião foi muito proveitosa porque o Governo do Estado está unido no sentido de trabalhar o pós-pandemia da Covid-19. Com essa parceria, a Seas e a ADS reforçam os laços institucionais e buscam incentivar a economia ao criar um novo espaço para os feirantes e expositores, pensando também em oferecer o máximo de conforto para a população amazonense", disse a secretária Maricília Costa. Feiras em cinco locais diferentes De acordo com Sérgio Litaiff, atualmente, as feiras da ADS acontecem em cinco diferentes locais: Cassam/Colônia Oliveira Machado e Comando Geral da PM/Petrópolis (sábados), Manaus Plaza Shopping (terças e quintas-feiras), Shopping Ponta Negra (quartas e sextas-feiras) e Sumaúma Park Shopping (terça-feira).

Retorno das feiras

No dia 30 deste mês, as Feiras de Produtos Regionais do Governo do Amazonas voltam a funcionar em Manaus. A primeira edição será realizada no dia 30 de junho, às 15h, no Manaus Plaza Shopping, na avenida Djalma Batista. A ADS, responsável pela organização das feiras, informa que todas as medidas de proteção e combate ao novo coronavírus já estão sendo implementadas para receber os clientes.

"As feiras voltam de forma gradual. Toda nossa equipe estará atenta aos cuidados de higiene e sanitização dos ambientes. Vamos distribuir totens de álcool em gel 70% para os clientes e todos os feirantes e técnicos estarão equipados com máscaras, protetor facial e demais equipamentos de proteção", explicou Sérgio Litaiff Filho.