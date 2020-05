Pandemia no interior pode ser menos grave que em Manaus, diz Susam

A crepioca do vice-governador

Manaus/AM - Com número de casos do novo coronavírus ultrapassando o da capital nesta semana, os municípios do interior do Amazonas têm número de óbitos inversamente proporcional. As 58 localidades do interior com casos registrados acumulam 32% de óbitos e menos da metade das mortes registradas em Manaus. No Boletim de quarta-feira (20/05), quando a capital apontou 11.643 casos (49,12%) e 1.057 óbitos (68%), o interior tinha 12.061 casos (50,88%), e 504 óbitos em 46 municípios.

Os dados mostram que o comportamento do vírus no interior tende a ter um desfecho melhor que na capital, e a resposta para isso pode estar na boa cobertura de atenção básica.

No interior do Amazonas, essa cobertura é próxima de 90% da população. Já na capital, a cobertura é de 51,5%. É na atenção básica que é feito o acompanhamento e controle de diabetes, hipertensão e outras comorbidades que levam pacientes de covid-19 ao óbito.

“Com boa cobertura de atenção básica, os municípios conseguem controlar melhor, investigar mais e notificar mais os casos e, assim, ter um melhor resultado no acompanhamento da população”, afirma o secretário de Atenção Especializada do Interior, da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Cassio Roberto Espírito Santo.

Leitos vazios

A cobertura da atenção primária também se reflete na baixa ocupação de leitos no interior. Dos 2.441 leitos totais disponíveis, 489 estavam ocupados, ou seja, 80% estavam vazios no início da semana, quando o interior passou à frente da capital em casos confirmados da covid-19. Dos 82 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) com respiradores, 41% estavam vazios.

“Isso mostra que a atenção básica vem funcionando nos municípios e vem atuando de maneira que há uma menor hospitalização”, explicou Cássio Espírito Santo.

Estratégia de guerra

O governo estadual se antecipou ao aumento de casos nos municípios do interior, reforçando a estrutura dos hospitais, organizando o fluxo de atendimento, enviando insumos e recursos.