Pandemia de Covid-19 apresenta desaceleração no Amazonas, diz Governo

Os números de casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, hospitalizações e óbitos causados pela doença demonstram que a pandemia está em processo de desaceleração. Nesta semana, o número de hospitalizações caiu 83% em relação à semana passada, e os óbitos tiveram redução de 81%, de acordo com indicadores da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

“Entramos agora no ritmo de desaceleração, não só em Manaus, mas como na maioria dos municípios do estado. Embora tenhamos municípios que estão em situação de crescimento do número de casos, a maioria está tendendo à estabilidade. Nós temos queda no número de casos novos, queda significativa no número de óbitos e no de internações, o que nos permite afirmar que estamos no ritmo de desaceleração da pandemia atualmente em Manaus”, afirma a diretora da FVS, Rosemary Costa Pinto.

Apesar da redução nos indicadores, a diretora da FVS ressalta que é necessário continuar com as medidas de distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. “A tendência da população é achar que o perigo passou, que está tudo bem agora e podemos voltar aos mesmos hábitos de antes, mas isso é uma ilusão porque o vírus continua aí. Nós continuamos tendo casos novos, o que indica que ainda tem pessoas que estão se contaminando e transmitindo o vírus para outros”, destacou.