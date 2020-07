Palácio Rio Negro e Povos da Amazônia reabrem para visitação turística

Wilson Lima e a teoria do nada

Manaus/AM - A partir desta sexta-feira (17), os centros culturais Palácio Rio Negro, no Centro, e Povos da Amazônia, no Distrito Industrial, estão reabrindo as portas para visitação turística. Os espaços, administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, receberão o público das 9h às 15h, de terça-feira a sábado, com agendamento on-line.

O agendamento pode ser feito no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e no aplicativo Cultura.AM. Para agendar uma visita, basta escolher o espaço, horário, informar um número de telefone e o CPF.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a pasta optou por retomar as atividades, nos espaços, de forma gradual para observar o comportamento do público no momento de pandemia e, principalmente, garantir a segurança dos visitantes por meio de protocolos estabelecidos por órgãos sanitários e de saúde.

Marcos Apolo adianta que a previsão é que, no dia 31 de julho, as galerias do Largo e Casa das Artes voltem a funcionar das 14h às 18h, de terça a domingo; o centro cultural Usina Chaminé e o Museu do Seringal das 9h às 15h, de terça a sábado.

As bibliotecas e o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro abrirão de acordo com a volta às aulas da rede estadual de ensino, que será determinada pelo Governo do Amazonas. Já os teatros Gebes Medeiros e da Instalação; os cineteatros Guarany, Comandante Ventura, Padre Pedro Vignola e Aldemar Bonates retornarão de acordo com a liberação para realização de espetáculos.