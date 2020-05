Pai é preso após espancar e estuprar a própria filha de 13 anos em Manaus

Coronavírus x política e poder

Manaus/AM - Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, por volta das 22h desta segunda-feira (11), um homem de 39 anos, denunciado por estupro com lesão corporal contra a própria filha, uma adolescente de 13 anos, no bairro São José, zona leste de Manaus.

Segundo a denúncia feita à equipe policial pela conselheira tutelar da 2ª Etapa da Zona Leste, Angela Aguiar Santos, o crime de estupro com lesão corporal vinha sendo praticado pelo próprio pai da adolescente, com quem ela morava numa residência na rua Careiro, bairro São José.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a adolescente, que confirmou, na frente do pai, o estupro e as agressões, levando à detenção do homem. Ele foi encaminhado, juntamente com a vítima e a conselheira tutelar, para a Delegacia Especializada em Proteção a Crianças e Adolescentes (Depca) para as averiguações relativas ao flagrante delito.