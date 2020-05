Pai e filho são presos ao serem flagrados espancando esposa e sogra de 72 anos no Amazonas

Os vilões da pátria amada

Manaus/AM - Um homem e o filho dele foram presos nessa quinta-feira (28), por espancarem uma mulher e a mãe dela de 72 anos em uma casa no município de Manacapuru, no Amazonas.

O crime chocou a população, sobretudo, porque as vítimas são esposa e sogra do acusado. Conforme a polícia, o homem é bastante agressivo e teria iniciado as agressões durante uma discussão com a mulher que estava em uma cadeira de rodas, devido a uma cirurgia feita recentemente.

Ao ver a filha apanhar, a mãe teria tentado interceder, mas acabou levando uma surra do genro e do neto. Vizinhos acionaram a polícia e ambos foram presos em flagrante ainda ano imóvel.

Eles foram autuados por lesão corporal, violência doméstica e violência contra o idoso. Pai e filho permanecem presos à disposição da Justiça.