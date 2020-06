Pai e filho que desapareceram ao sair para caçar são encontrados no Amazonas

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Manaus/AM - Foram encontrados na noite desta sexta-feira (26) em Manicoré, José Harim e seu filho Henrique, de 9 anos, que estavam desaparecidos desde a segunda-feira (22) quando entraram em uma mata para caçar, no município de Manicoré, no interior do Amazonas.

Desde então, equipes realizaram buscas pela mata, e desde a manhã desta sexta-feira a equipe dos Bombeiros reforçou a procura pelos dois. Somente nesta sexta-feira, o pai e filho foram reencontrados. Eles estavam debilitados, mas passam bem.