Pai e filho desaparecem na mata após sair para caçar no Amazonas

Manaus/AM - Um homem identificado por José Rarim e seu filho Henrique de 9 anos, estão desaparecidos desde a segunda-feira (22), quando entraram em uma mata para caçar, no município de Manicoré.

De acordo com a polícia, pai e filho sairam do sítio em que moram, situado na estrada vicinal do Sindicato, pela parta da manhã e até o momento não retornaram. O sogro de José, chegou a procurar por ele e pela criança, mas não encontrou ninguém.

Uma equipe de busca, com vários mateiros que conhecem bem a área estão ajudando nas buscas.