Padre de 41 anos morre de Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - A Arquidiocese de Manaus confirmou a morte do Padre Cairo José Ferreira, de 41 anos, na madrugada desta segunda-feira (4), devido ao novo coronavírus (Covid-19). O sacerdote da igreja católica era da Paróquia Santa Terezinha, no bairro Alvorada 2. Ele estava ordenado como padre diocesano há sete anos.

O padre Cairo foi internado já em estado grave no dia 22 de abril, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Prontocord, quando foi constatado que ele estava com a Covid-19. Na última sexta-feira (1), ele apresentou melhora e conseguiu se comunicar com familiares por vídeochamada, mas no sábado (2) teve piora nos rins, precisando realizar hemodiálise.

Além do problema renal, o sacerdote apresentou febre e alteração na pressão o que o levou a ser posto em coma induzido.

Padre Cairo nasceu em Manaus, recebeu formação presbiteral no Seminário São José e sua ordenação sacerdotal ocorreu em 5 de agosto de 2012 por Dom Luiz Soares Vieira. Atuou na Área Missionária São Lucas, na Paróquia Santa Luzia, na Paróquia Sagrado Coração e atualmente, desde o dia 23 de outubro de 2018, era pároco da Paróquia Santa Teresinha. Desde fevereiro de 2019, acompanhava a Associação Católica Amigos do Cruzeiro, um lugar de oração pelas vítimas da violência que possuía duas salas para velório, no bairro Cidade Nova. Também foi diretor espiritual das Equipes de Nossa Senhora e fazia parte da coordenação da Pastoral Presbiteral no Regional Norte 1 – AM/RR.

De acordo com a Arquidiocese, padre Cairo era tido pelos seus paroquianos como um padre atencioso, disponível e carismático.