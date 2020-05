Padrasto é preso suspeito de dopar e estuprar enteada desde os 9 anos em Manaus

Quando o inimigo é o presidente

Manaus/AM - Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos na manhã desta segunda-feira (18), durante a operação 'Forseti' por estupro de duas meninas menores de idade. Uma delas era dopada e estuprada desde os 9 anos.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), a primeira prisão ocorreu no bairro Santa Etelvina, onde um homem de 54 anos foi preso por estuprar sua ex-enteada por cinco anos.

"A vítima só denunciou o abusador em 2011, quando já tinha 20 anos. A jovem disse que os abusos começaram quando ela tinha 12 anos, quando abusador pedia pra ela sentar no colo dele", disse.

Conforme a delegada, durante os abusos, a vítima chegou a ser dopada pelo ex-padrasto para que os abusos pudessem acontecer. Aos 14 anos, a vítima engravidou e foi obrigada a dizer que o filho era de um garoto da escola que teria ido embora. "A menina engravidou outras duas vezes, durante os abusos sexuais, mas foi obrigada a tomar remédio abortivo", destacou a delegada.

O outro preso, conforme Coelho foi um pedreiro de 45 anos, que foi detido no bairro Lírio do Vale. Ele teria estuprado uma adolescente de 15 anos no ano de 2010. "A vítima contou que tinha ido deixar uma amiga na parada de ônibus, por volta de 21h, quando o estuprador chegou com uma faca. Ele arrastou a menina para uma terreno abandonado e praticou o crime", contou.

A delegada revelou, que a jovem ainda foi enforcada e espancada com um pedaço de madeira. O homem também roubou seu celular.

Os dois foram condenados a 15 anos de reclusão cada, inicialmente em regime fechado pelos crimes de estupro, sendo que o homem de 45 anos por estupro e roubo. Eles devem seguir para o Centro de Detenção Provisório Masculino 1 (CDPM1).