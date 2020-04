Pacientes de hospital de campanha em Manaus recebem alta

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - Nove pacientes receberam alta nesta quarta-feira (22) do hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, da zona Norte da capital. Os pacientes, que testaram positivo para Covid-19, receberam o tratamento de ventilação não invasiva, por meio da “cápsula Vanessa”.

A primeira paciente a receber alta foi Lucivânia Barbosa das Chagas, 42, que tem síndrome de Down. Ela foi a primeira paciente a dar entrada no hospital de campanha, no dia 13. De acordo com Mauro Barbosa, irmão de Lucivânia, ela deu entrada na unidade com muita dor no peito e com grande dificuldade para respirar.

Entre os sete pacientes liberados no final da tarde, estava também o aposentado José Luiz de Mattos, 68. Portador de marca-passo, ele comemorou por não ter sido entubado para o procedimento de recuperação.

O hospital de campanha municipal Gilberto Novaes está funcionando com duas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), com capacidade total de 39 leitos, além de leitos em unidades semi-intensivas. O hospital não funciona de portas abertas, como pronto-socorro. Os pacientes que lá se internam são transferidos de outras unidades de saúde, por meio da Central de Regulação.