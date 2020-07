Pacientes com Atrofia Muscular Espinhal apresentam primeiros resultados após uso do spinraza

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Manaus/AM - Com a aplicação da quarta dose do medicamento Nusinersen (Spinraza), crianças com Atrofia Muscular Espinhal (AME), que são atendidas pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam), apresentam os primeiros sinais de melhora. Gestos simples, como mexer as pernas e braços, têm um grande significado para a equipe multiprofissional do Hospital e Pronto Socorro da Criança (HPSC) zona oeste, onde duas crianças com AME estão internadas e fazem o acompanhamento médico.

Ao todo, três pacientes do Amazonas entraram no critério de elegibilidade do Ministério da Saúde (MS) para o tratamento com a spinraza. Além do HPSC da zona oeste, o Hospital Dr. Fajardo também realiza o tratamento em uma criança com AME que está internada na unidade.

O tratamento é o único no mundo para pacientes com AME, uma doença rara e degenerativa. O tratamento foi disponibilizado pelo MS somente para pacientes com o tipo 1 da doença, em que a eficácia do remédio para frear o avanço da AME já foi comprovada.

Sintomas - Sinais e sintomas devem ser observados pelo pediatra, na consulta regular na Unidade Básica de Saúde (UBS) e pela família ao longo do desenvolvimento da criança. De acordo com a gerente de Redes de Atenção à Saúde, Liege Menezes, a doença pode ser identificada entre os 0 e 6 meses de vida, pois afeta o desenvolvimento normal do bebê. A AME leva a dificuldade para segurar a cabeça ou para ficar sentado sem apoio.

Critérios de elegibilidade – O Ministério da Saúde passou a fornecer a Spinraza para pacientes que preenchem os critérios clínicos para habilitação do tratamento, entre eles os exames genéticos e clínicos que atestam a doença.

De acordo com o protocolo clínico estabelecido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), o paciente elegível deve apresentar capacidade de nutrição e hidratação adequadas, medindo, pelo menos, o terceiro percentil de peso corpo.

Os três pacientes do Amazonas entraram nos critérios de elegibilidade do Ministério da Saúde (MS) para o tratamento com medicamento Nusinersen (Spinraza).