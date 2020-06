Amazonas vira assunto nacional com operação da PF na casa de Wilson Lima

Anjos e demônios

Manaus/AM - A busca e apreensão na casa do governador Wilson Lima e a sede do Governo do Amazonas, na manhã desta terça-feira (30), já começou a repercutir na mídia nacional. A ação faz parte da Operação Sangria da Polícia Federal.

A ação da Polícia Federal visa cumprir mandados judiciais expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo 20 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão temporária, e conta com a cooperação do Ministério Público Federal (MPF), da Controladoria Geral da União (CGU) e da Receita Federal do Brasil (RFB).

De acordo com a PF, há indícios e provas revelando o desvio de recursos públicos federais que seriam destinados a saúde do estado durante a pandemia.