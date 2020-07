Operação 'Céu Limpo’ vai combater queimadas em Manaus

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - O Comando de Bombeiros da Capital (CBC) do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), deu início à operação Céu Limpo na manhã desta quarta-feira (29/07), na sede do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (Bifma), localizado no Parque Estadual Sumaúma, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel BM Danízio Valente, a ação é de combate às queimadas urbanas, ocorrência mais frequente na região neste período do ano.

"A elevação da temperatura e a baixa umidade do ar tendem a ocasionar esse tipo de ocorrência. Por essa razão, iniciamos junto ao CBC essa operação de combate às queimadas urbanas. É importante lembrar que a população pode colaborar neste trabalho evitando queimar o lixo do quintal e jogar bituca de cigarro em locais inapropriados”, informou o comandante-geral.

A operação tem como principal objetivo atuar na capital, como explica o comandante do Bifma, tenente-coronel BM Sulemar Barroso.

“Essa ação será realizada pelo Bifma, Batalhão de Bombeiros Especial e Companhia do Comando Geral, que vão compor equipes que estarão em prontidão na sede do batalhão para correr até os incêndios florestais e dar a primeira resposta. Inicialmente, essa operação é da capital, uma vez que já temos uma operação integrada em andamento sob a coordenação do Exército Brasileiro, disse ele.

Novos equipamentos

Durante a solenidade, o CBMAM também recebeu equipamentos para atuação de combate às queimadas. A doação foi realizada pela WWF Brasil, organização da sociedade civil brasileira, de natureza não governamental, conforme informou a subdiretora de Atividades Técnicas, tenente-coronel BM Suiane Mota.