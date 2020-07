Oficinas da Susam promovem formação em políticas de saúde no Amazonas

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) realizou, nesta quinta-feira (16/07), a terceira Oficina de Implantação/Fortalecimento dos Núcleos de Educação Permanente em Saúde e Humanização (NEPSHUs). A formação foi promovida com o objetivo de fortalecimento das políticas nacionais nas maternidades. De acordo com a coordenadora do Núcleo Estadual de Humanização, Ana Karla Pimenta, a partir da implantação dessas políticas, os profissionais de saúde ofertam assistência humanizada, além de discutir as melhorias das fragilidades. Então a gente sabe que se a gente junta duas políticas potentes, o resultado vai ser muito mais satisfatório, disse. Para a coordenadora, as oficinas potencializam o resultado para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), para cada segmento. As duas primeiras oficinas foram direcionadas para Centros de Atenção Integral à Saúde da Criança (Caics), Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis) e policlínicas, além de hospitais. O chefe do Departamento Gestão de Recursos Humanos (DGRH), Gilberson Barbosa, destaca a importância de se compartilhar experiências exitosas entre os núcleos. A partir desse ponto, nós poderemos melhorar o serviço que já acontece nas unidades, entendendo os conceitos básicos e pensando em compartilhar o conhecimento através da integração de ensino e serviço, afirmou.

Política Nacional

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento dos seus profissionais com a proposta de aprendizagem no trabalho, na qual o aprender e o ensinar são incorporados no cotidiano das unidades.

Já a Política Nacional de Humanização (PNH) efetiva os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública, incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários.

