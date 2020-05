ObservaTur da UEA faz pesquisa sobre impacto da pandemia no turismo

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

Manaus/AM – Como parte das ações de planejamento para analisar os impactos da covid-19 no setor do turismo no Amazonas, o Observatório de Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (Observatur UEA) realizou no período de 17 a 24 de abril, a pesquisa do Turismo Frente à Covid-19. A iniciativa foi alinhada em parceria com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e Fundação Municipal de Cultura e Eventos de Manaus (Manauscult), membros da Rede Observatur-UEA.

De acordo com a equipe da pesquisa, a partir dos resultados referentes aos impactos no primeiro trimestre de 2020, devido ao fechamento de fronteiras e isolamento social, será possível avaliar as possibilidades de cenários com projeções que auxiliem e orientem ações para a retomada do setor. A coordenadora da pesquisa, professora Selma Batista, explica que a análise dos dados, permite afirmar que a crise no cenário internacional provocada pela Covid-19 na Ásia e Europa, refletiu no Amazonas a partir do mês de fevereiro quando as empresas do setor sinalizam quedas de 30,3% no faturamento, com 19,7% de cancelamento de reservas de serviços, e, 10,6% de remarcações de reservas.

"Tudo que está sendo feito neste momento para analisar os impactos e projetar a recuperação do setor, é novo. Não há referências. Estivemos ao longo do mês de abril, em reuniões virtuais, diariamente, com os técnicos designados pela Presidente Roselene Medeiros da Amazonastur e junto ao Diretor de Turismo da Manauscult, discutindo a pesquisa e a sua aplicabilidade ao contexto atual", disse a coordenadora do Observatur UEA.

No Amazonas, os resultados da pesquisa, em breve, serão apresentados em uma live com participação do diretor da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula; a presidente da Amazonastur, Rosely Medeiros; e Rosângela López Alanís, conselheira nacional do Ministério do Turismo, pela Suframa. A live será mediada pelas coordenadoras do Observatur-UEA Selma Batista e Maria Helena Fonsêca com o propósito de ampliar o entendimento dos dados e sinalizar encaminhamentos sobre o setor do turismo pós-covid-19.

Dividida em partes, a primeira etapa foi concluída com a publicação do Boletim disponível no Portal do Observatório de Turismo da UEA, https://observatur.uea.edu.br/, com resultados da contribuição de 4,4% dos empresários que atuam no setor do turismo.