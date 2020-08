Obra em rede de esgoto interdita avenida Brasil na noite desta terça-feira

Manaus/AM - Um trecho da avenida Brasil, entre as vias Arterial Sul e Arterial Norte, no bairro Compensa, zona Oeste, será temporariamente interditado na noite desta terça-feira, 11/8, a partir das 20h até as 6h do dia seguinte, apenas na faixa do sentido Centro/bairro. O motivo é a implantação de uma rede de drenagem profunda na área, que vai interligar até o velódromo municipal. Os trabalhos da Prefeitura de Manaus serão realizados no período noturno, para evitar impacto no trânsito local. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), o serviço será iniciado no cruzamento das avenidas Brasil e Arterial Sul, seguindo por toda extensão da avenida Arterial, até chegar na obra que está sendo executada para implantação de uma infraestrutura dedicada a práticas esportivas e de ciclismo. “Esse trabalho é parte da obra de instalação do velódromo, executado pela Prefeitura de Manaus. Serão mais de 100 metros de instalação de uma rede de drenagem profunda na área, dando uma melhor vazão para as águas pluviais", explicou o diretor de engenharia da Seminf, que fiscaliza serviços básicos, Alessandro Rodrigues.

Trânsito

Durante a implantação da rede de drenagem, o trânsito na avenida Brasil, na faixa de sentido Centro/bairro, será totalmente desviado à direita para a avenida Arterial Sul. Os condutores devem, em seguida, fazer a conversão à esquerda, para acessar a Via Local Norte D e seguir em direção à Brasil.

A área interditada estará sinalizada com avisos da obra e indicações dos desvios temporários. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão no local, para orientar os condutores sobre os desvios.