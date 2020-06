Número de recuperados de Covid-19 no Amazonas ultrapassa 35 mil, aponta o boletim da FVS

Sociedade precisa reagir à censura na internet

O Amazonas chega a marca de 35.552 pessoas que já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da Covid-19, o que significa 80% dos 44.347 casos confirmados da doença no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Ainda segundo a edição desta quarta-feira (03/06), o estado diagnosticou 1.152 casos do novo coronavírus.

De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados por exame laboratorial mais 36 óbitos pela doença, sendo 28 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.138 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus desta terça-feira (02/06), foram registrados 40 sepultamentos, seis óbitos domiciliares e uma cremação.

O boletim aponta 6.657 pessoas com diagnóstico de Covid-19 que estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.