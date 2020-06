Novo superintendente da Suframa deve manter alinhamento, diz Périco

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa



Manaus/AM - O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, mantém o otimismo com a mudança no primeiro escalão da mSuperintendência da Zona Franca de de manasu (Suframa), conforme foi noticiado, Alfredo Menezes deve deixar a autarquia.

A saída de Menezes ainda não tem conformação opficial, mas Périco declarou, em live, que o coronel será substituído pelo general Algacir Posin. Alfredo Menezes, disse Périco, deve assumir cargo em secrwetaria do Meio Ambiente.

Para o presidente do Cieam, o novo titular da Suframa deve manter o alinhamento com o governo federal, além de que a ida de Menezes para área ambiental vai favorecer o desenvolvimento de novas matrizes econômicas na região.