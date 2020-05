Novo Airão é o 5º município a decretar lockdown no Amazonas para conter coronavírus

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Manaus/AM - Depois de Tefé, Silves, Barreirinha e São Gabriel da Cachoeira, o município de Novo Airão também decidiu aderir ao lockdown como medida para combater o coronavírus entre a população.

Nessa terça-feira (19), a Secretaria de Saúde do Município contabilizou 70 casos do novo coronavírus. Há 15 dias, esse número correspondia a 12 e o aumento foi considerável.

Para contornar essa situação e conseguir tratar os pacientes já infectados, a prefeitura decretou a medida mais crítica.

O lockdown deve durar pelos próximos 10 dias com a possibilidade de ser prorrogado. Os casos totais no interior do Amazonas já ultrapassaram a marca de 11 mil e a situação mostra que o vírus avança com rapidez entre a população.