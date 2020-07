Normas sobre incentivos fiscais da ZFM são divulgadas em Boa Vista

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Manaus/AM - O coordenador-regional da Área de Livre Comércio de Boa Vista (ALCBV-RR), Jandirocy Bispo, realizou na terça-feira (21), no portal do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a palestra online "Suframa - Como realizar seu cadastro e quais os benefícios fiscais". O objetivo do evento foi esclarecer aos micro e pequenos empreendedores de Roraima sobre como realizar corretamente o cadastro na Suframa e também como cumprir as condições necessárias para a obtenção de benefícios fiscais do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM).

De acordo com Bispo, o evento contou com a participação de aproximadamente 50 representantes do setor de serviços e do comércio (entre microempreendedores individuais, microempreendedores e empresas de pequeno porte), que puderam tirar diversas dúvidas sobre a documentação para procedimentos cadastrais na autarquia, alíquotas de impostos, legislação pertinente e sistemas operados pela Suframa, entre outras.

"Esses eventos são muito importantes para que nós possamos desenvolver ações para ampliar a divulgação dos incentivos fiscais, levando assim conhecimento à classe empresarial sobre as vantagens de manter um relacionamento com a Suframa, uma vez que o modelo legal das Áreas de Livre Comércio - como o que temos aqui em Boa Vista e Bonfim - traz diversas vantagens diretas e indiretas. Mas, para serem usufruídas, essas vantagens necessitam do cumprimento de etapas e obrigações e é justamente por isso que os conhecimentos sobre a legislação, os sistemas e todos os procedimentos são fundamentais e precisam ser difundidos", afirmou Bispo.