No Cá Entre Nós de hoje é sobre: Ajuda pra quem nos ajuda; confira Ao Vivo

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

A vaquinha eletrônica do ICBEU está solta para facilitar a contribuição voluntária de recursos financeiros que vão ajudar o aumento da produção de protetores de face para profissionais que atuam com pacientes do Coronavírus (Covid-19) nos hospitais de Manaus. Na crônica de hoje (25) no #CáEntreNós com Humberto Amorim. Confira!

E aqui, o link da Vakinha on-line: http://vaka.me/1010320