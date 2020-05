No Amazonas, túnel e celulares são encontrados em cela durante revista no Compaj

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Manaus/AM - Um túnel foi descoberto, nesta segunda-feira (18), durante revista no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro oito, da BR-174 (Manaus-Boa Vista). Com esta, são quatro tentativas de fugas de detentos frustradas nos últimos 40 dias.

Após apuração do Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen), agentes de ressocialização encontraram o início da escavação do túnel dentro de uma das celas do Compaj. Na ocasião, foram descobertos ainda cinco celulares e um modem móvel para acesso à internet. "Há indícios de que um funcionário estaria levando os celulares. Um inquérito policial será aberto para apurar o caso", informou o titular da Seap, coronel Vinícius Almeida.

Imediatamente, o local foi isolado para a manutenção e 24 internos transferidos para outras celas. Eles irão responder a um Procedimento Administrativo Disciplinar, o qual será encaminhado posteriormente à Vara de Execução Penal (VEP).

O secretário voltou a afirmar que a Seap está em constante monitoramento para impedir a ação de presos que tentam burlar o sistema prisional. "Estamos vigilantes e acompanhando toda a movimentação dos internos", ressaltou.

Tentativas de fuga - No dia sete de abril, a Seap flagrou o momento em que um túnel era escavado do lado de fora da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). Um homem foi detido e nenhum preso conseguiu fugir.

No dia 17 de abril, um novo túnel foi descoberto no Centro de Detenção Provisória Masculino 1 (CDPM 1). No dia dois de maio, foi encontrado um túnel por onde os presos planejavam fugir durante a rebelião na UPP.