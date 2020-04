No Amazonas, pesquisa sobre covid-19 diz que Brasil vai estar entre cinco piores

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

"Antes do final de maio, o Brasil estará entre os cinco piores do planeta"

Manaus/AM – O artigo publicado na Revista International Journal for Innovation, Education and Research (IJIER) compara a evolução dos novos casos da doença em 16 países, entre eles o Brasil, com o objetivo de apresentar cenários e recomendações de curto prazo para o País enfrentar a pandemia.

A publicação informa que o Brasil apresenta um elevado crescimento no número de casos para o período analisado, o que significa dizer que o País pode em breve ter um quadro muito semelhante ao vivenciado por países da Europa, como Itália e Espanha. "O SUS colapsa antes do final do mês de abril e, antes do final de maio, o Brasil estará entre os cinco piores do planeta", declara.

Professor Associado I do Departamento de Engenharia de Produção da Faculdade de Tecnologia da Ufam, Jonas Gomes da Silva estabeleceu parâmetros de comparação entre os países e identificou qual deles apresentou maior crescimento no número de casos. "A coleta de dados focou principalmente no número de novos casos registrados em 16 países, incluindo o Brasil, bem como no desenvolvimento de uma abordagem de análise metafórica do tabuleiro, da pirâmide invertida e do papiro", conta o professor.

Segundo o pesquisador, o estudo mostra a evolução dos casos a partir de várias variáveis, sendo a principal delas, o número de casos novos de covid-19. "O estudo focou em um conceito novo que não há na academia que se chama o 'Salto da Covid'", explica. "O salto acontece quando a quantidade de novos casos atinge um determinado nível e, como nos países críticos o maior nível comum foi maior/igual a 6 mil casos por dia, o autor criou sete níveis para, então, estudar a evolução dos saltos em cada nível e criar os cenários usando a estratégia metafórica do número 7, dos tabuleiros, da pirâmide e do papiro", disse. "São elementos usados pelas civilizações e amplamente conhecidos por tornar a linguagem mais fácil durante a criação dos cenários", revelou.

De acordo com professor da FT, os dados foram coletados diariamente a partir de 31 de dezembro de 2019 a 30 de março 2020 tendo a Worldometers como fonte do número de casos de cada país. Com base nisso, o pesquisador apontou os cenários possíveis para o Brasil. "Criei os cenários com base nos saltos da covid-19 e o impacto do aumento sobre o número de leitos disponíveis do SUS", expôs.