No Amazonas, mais de 70% de casos de Covid-19 são de adultos entre 20 e 59 anos

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) publicou, neste sábado (9), um boletim que mostra dados importantes como o perfil de pessoas infectadas por coronavírus no Amazonas.

O mapeamento detalhado mostra que mais de 70% dos casos da doença ocorre entre adultos com idade entre 20 e 59 anos que tem resistido às medidas de isolamento social.

Entre os casos graves, pessoas do sexo masculino são maioria, com 64% dos registros. Com relação à idade, 48,1% dos pacientes internados são da faixa etária acima dos 60 anos.

Nas últimas semanas, houve o aumento da proporção de casos nos municípios do interior do estado. E este é outra dado importante que destaca que, do total de casos confirmados no Amazonas, 40% são de moradores do interior.

As informações divulgadas no boletim foram coletadas com bases nos casos registrados no período de 13 março, quando houve o primeiro caso confirmado da doença no Amazonas, até o dia 6 de maio. O próximo será divulgado no dia 19 de maio