No Amazonas, mais de 160 PMs estão recuperados da Covid-19

Manaus/AM - O número total de policiais militares recuperados da Covid-19 no Amazonas é de 164 até a última sexta-feira (15), conforme a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). O número dos militares mortos e nem os que estão em isolamento foram confirmados pela corporação.

Porém, de acordo com a Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (Appbmam), mais de mil foram afastados e 15 morreram desde o início da pandemia, sendo 13 óbitos confirmados para Covid-19.

A PM afirma que tomou medidas para evitar a contaminação dos militares com a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), higienização e descontaminação de viaturas e lanchas das unidades operacionais e administrativas, higienização e sanitização dos quartéis, acompanhamento de serviço social, campanhas de conscientização com criação de vídeos orientativos e cartilhas digitais, campanhas de vacinação com sistema drive thru, a criação do aplicativo SASI para agilizar o atendimento médico dos policiais, a implantação do teste rápido para detectação do vírus e a distribuição dos medicamento azitromicina, ivermectina e cloroquina, que tem contribuído para o tratamento imediato do militar.