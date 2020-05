No Amazonas, homem é executado com tiro na cabeça por dupla misteriosa

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi assassinado com um tiro na cabeça nas proximidade de um bar localizado no bairro Palmares, no município de Parintins, no interior rdo Amazonas.

Testemunhas contaram a polícia que a vítima teria sido abordada por dois homens em um carro, por volta das 19h30. Eles já chegaram atirando e acertaram a cabeça do homem.

A vítima morreu na hora e os homens conseguiram escapar. A polícia investiga o crime.