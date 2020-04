No Amazonas, entidades civis recebem 16 toneladas de pescado doado

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM - Dezesseis toneladas de pescado foram doadas, nesta quarta-feira, dia 8, a organizações da sociedade civil (OSCs) pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). O pescado provém da despesca efetivada em viveiros de produtores localizados na estrada de Rio Preto da Eva e foi feita pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS). Dentre as organizações que receberam o pescado estão 17 entidades parceiras do FPS, que atendem diretamente mais de 2 mil pessoas. A ação possibilita oferecer alimento a pessoas em vulnerabilidade social e ajuda os piscicultores a se manterem economicamente ativos, diante da suspensão temporária das Feiras da ADS e do programa “Peixe no Prato”, de forma a evitar aglomeração de pessoas durante a pandemia de Covid-19. O que é despesca Trata-se do processo pelo qual uma rede é passada dentro do viveiro para retirada dos peixes que possuem peso e tamanho adequados para comercialização (2,5 a 3 quilos). Os técnicos da Sepror avaliam o peixe e determinam quais devem ser retirados, obedecendo critérios estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Promoção social

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), seleciona, custeia e monitora projetos geradores de trabalho, renda e autossustentação que garantam a inclusão social de dependentes de substâncias psicoativas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e o setor primário.