No Amazonas, dupla é presa em embarcação com 30 quilos de drogas

Manaus/AM - Francisco Lira de Luma, 43, o “Chicão”, e José Carlos Passes da Silva Souza, 44, o “Zé Carlos” foram presos e aproximadamente 30 quilos de maconha foi apreendido na noite de quinta-feira (14), em Manacapuru.

De acordo com o delegado do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rodrigo Torres, as equipes receberam denúncia informando que dois tripulantes de uma embarcação, que vinha de Japurá, estariam transportando entorpecentes na sala de máquinas, tendo como destino Manacapuru e Manaus.



“Após recebermos essas informações, iniciamos diligências pelo rio Solimões com o intuito de constatar a veracidade do fato. Nas proximidades da Vila Jacaré, localizamos o barco. Durante a revista na embarcação, encontramos 21 tabletes de maconha. O proprietário da barco informou que só quem tinha acesso à sala de máquinas eram ‘Chicão’ e ‘Zé Carlos’. O comandante disse, ainda, que o local ficava trancado no cadeado e só eles tinham a chave. Os fatos condiziam com as informações que tínhamos coletado”, declarou Rodrigo Torres, titular da DIP de Manacapuru.



Francisco e José Carlos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Eles estão custodiados na Delegacia de Manacapuru, onde permaneceram à disposição da Justiça.