No Amazonas, corpo devorado por insetos é encontrado na beira do rio

Manaus/AM - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde desta quinta-feira (21) em uma área de mata próximo ao Rio Amazonas, bairro Jauary, do município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

A Polícia Civil do município informou que recebeu a denúncia sobre um corpo jogado próximo ao porto Stone. Ao chegar no local indicado, foi encontrado um cadáver do sexo masculino aparentando ter entre 50 a 60 anos, sem roupa e em estado de decomposição.

De acordo com informações, o homem já havia sido parcialmente comido por insetos.

Militares do corpo de bombeiros foram acionados para ajudar na remoção do cadáver, que foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde irá aguardar por reconhecido por familiares.