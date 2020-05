No Amazonas, 60 mil podem estar infectados sem saber; FVS alerta para 2º pico do coronavírus

Coronavírus x política e poder

Manaus/AM - O Governador do Amazonas, Wilson Lima, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto e a secretária estadual de Saúde, Simone Papaiz, concederam entrevista on-line, nesta terça-feira (12), sobre atualização de informações, medidas de prevenção e controle do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas.

Questionada sobre um possível controle ou baixa da curva na doença, a diretora-presidente da FVS alertou que "o perigo não passou". Segundo Rosemary, é estimado que 60 mil pessoas estão infectadas e transmitindo a doença sem saber, pela falta de testes. Rosemary alertou ainda que o número de infectados apresentou uma queda, mas não é possível prever que o número continuará caindo e alerta para um possível segundo pico da doença.