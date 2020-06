Nilton Lins abre vagas para vestibular em Manacapuru

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Com a missão de "Educar a Amazônia", a Universidade Nilton Lins abriu vagas para o Vestibular 2020/2 em Manacapuru. As inscrições serão feitas através do site e as provas e matrículas serão feitas através do ambiente virtual.

Inscrições

Para realizar as inscrições é só acessar os sites www.universidadeniltonlins.com.br e www.tonauniversidade.com.br . Os horário das provas serão agendados no ato da inscrição.Os cursos ofertados são Direito e Enfermagem, com 40 vagas para cada. As provas serão feitas on line de acordo com as instruções dadas no ato da inscrição.

Matrículas

A matrícula também será feita de forma on line e para realizá-la são necessários os

seguintes documentos:

● Certidão de nascimento ou casamento;

● Documento de identidade;

● Título de eleitor;

● Documento que comprova quitação com as obrigações militares, se for do sexo

masculino;

● Certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente, e o respectivo histórico

escolar original;

● CPF;

● Comprovante de residência;

Aulas

Os cursos serão ministrados na sede da Unidade de Manacapuru, localizada na Av. Boulevard Pedro Rates, 341B, Bairro Aparecida.