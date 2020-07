Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Nasceu neste domingo (19), a pequena Maria Antonella, filha do governador do Amazonas, Wilson Lima, com a primeira-dama, Taiana Lima. Wilson publicou a foto ao lado das duas logo após o parto e anunciou:

"Seja bem-vinda, minha filha Maria Antonella! Que Deus te abençoe e proteja sempre. Eu e sua mamãe já amamos muito você.".