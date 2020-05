Namorado de Vivian Amorim já namorou ex-BBB Mayla, irmã de Emilly Araújo

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

O namorado recém-assumido de Vivian Amorim, Leo Hirschmann, já namorou a ex-BBB Mayla Araújo, irmã gêmea de Emilly, que participou junto com Vivian, (e ganhou) o Big Brother Brasil 17.

Mayla e Emilly entraram juntas no BBB17, com votação do público para escolher qual permaneceria na casa. Na época do BBB, Emilly e Vivian eram consideradas 'rivais' por muitos telespectadores. Emilly deixou claro diversas vezes não gostar da amazonense.

Vivian e Leo começaram o affair durante o Carnaval de Salvador, mas logo o romance evoluiu para algo mais sério. Na última semana, a apresentadora do 'A Eliminação', do BBB, assumiu o namoro com declarações ao amado.

Segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, dizem as más línguas que o casal demorou a assumir porque queria apagar o 'passado' de Leo com Mayla das redes sociais.