Nada mudou: Médicos preveem tragédia por falta de ação contra a pandemia no Amazonas

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Médicos e enfermeiros do Amazonas denunciam a falta de insumos e medicamentos essenciais em meio a pandemia de coronavírus. Segundo a denúncia as dificuldades administrativas continuam as mesmas, como o atraso ou não pagamento do salário.

Há falta falta de organização da Rede para evacuar os doentes crônicos dos Prontos Socorros, profissionais da saúde que estão arriscando suas vidas, e de seus familiares pelo risco de contaminação, não tem sequer previsão para receber.