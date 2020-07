Na Cidade Nova, T3 deve ter revitalização concluída em setembro

Wilson Lima vence a batalha política

Manaus/AM - Os serviços de revitalização do Terminal de Integração 3 (T3), localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte, executados pela Prefeitura de Manaus seguem em ritmo acelerado nesta semana. A recuperação estrutural do espaço, com finalização prevista para setembro, é parte de uma série de intervenções em mobilidade urbana na capital, conduzida pelo prefeito Arthur Virgílio Neto.

A revitalização no T3 é feita por partes, para que o fluxo dos coletivos não sofra grandes impactos e não prejudique a rotina dos usuários. Os serviços se concentram na plataforma central, que recebe a troca do guarda-corpo, tanto das passarelas quanto do piso. As telhas antigas estão sendo removidas, dando espaço a estruturas novas, contando também com pintura da cobertura e de seus suportes metálicos. Além disso, são feitas as instalações elétricas. Após a plataforma central ser trabalhada, as ações passarão para as plataformas laterais do espaço.

Entre as novidades que a revitalização trará, está a implantação do sistema de combate a incêndios, com a disposição de extintores em pontos estratégicos. Outro ganho ao T3 será a estação de tratamento de águas efluentes de pias e sanitários, que sairão limpas do espaço. Quanto à acessibilidade, novas rampas e piso tátil serão instalados por toda a extensão do terminal.