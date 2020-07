Na Aleam, deputado pede exoneração de Daniela Assayag e Simone Papaiz

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Manaus/AM - O deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) pediu nesta quinta-feira, 2, durante sessão ordinária virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a exoneração das secretárias estaduais de Saúde (Susam), Simone Papaiz, e da Comunicação (Secom), Daniela Assayag, do cargo nas pastas do Governo do Amazonas.

O parlamentar repercutiu ainda que o marido de Daniela, Luis Carlos Avelino Júnior, apontado como sócio da empresa responsável pela venda superfaturada de ventiladores pulmonares a uma loja de vinhos, possui contrato de R$ 2,9 milhões com o governo para a prestação de serviços médicos.

O pedido de Wilker se baseia nas investigações feitas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, que revelaram o suposto envolvimento das titulares na compra superfaturada dos ventiladores pulmonares em loja de vinhos, que custaram R$ 2,9 milhões aos cofres públicos.

Além disso, uma matéria veiculada nesta quinta, no portal Norte de Notícias, revelou que Luís Avelino é proprietário da empresa OLR Serviços Médicos, que presta serviços na atual gestão e teve o contrato renovado, com dispensa de licitação, no valor de R$ 2,9 milhões. Já Papaiz é acusada de ter ciência dos crimes cometidos na Susam e de acobertar as práticas ilícitas, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“As secretárias de saúde (Simone Papaiz), e de comunicação (Daniela Assayag) não têm mais condições morais de estar à frente dos seus cargos. Enquanto uma tinha total conhecimento dos crimes cometidos na Susam, a outra aditivou um contrato de R$ 3 milhões para com o seu esposo no governo. Agora, o governo ficou cedido e a mercê de secretários? Aí virou brincadeira, estão se apropriando do dinheiro do contribuinte”, explicou Barreto.